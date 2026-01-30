مجلس الوزراء الايراني يدين قرار الاتحاد الأوروبي بشأن الحرس الثوري الإيراني

أفادت وكالة مهر للانباء أصدر مجلس الوزراء الايراني حكومة الجمهورية الإسلامية الإيرانية بيانًا يدين فيه قرار وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي بشأن الحرس الثوري الإسلامي، معتبرًا أن الحرس الثوري يلعب دورًا محوريًا في الحفاظ على الاستقرار الإقليمي ومواجهة الحركات والجماعات الإرهابية.

أظهر هذا القرار الصادر عن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي مجددًا افتقار الهياكل الدولية إلى المصداقية في مواجهة الإرهاب والاعتراف بواقعيته؛ وكيف تحمي نظامًا يُعد رمزًا لإرهاب الدولة والإبادة الجماعية والاحتلال والتهجير القسري من المساءلة بغطاء سياسي، بل وتخضع لإرادته السياسية ورغبته في وضع هيكل رسمي وقانوني في بلد هو نفسه ضحية للإرهاب، ويتصدر في الوقت نفسه جهود مواجهته في المنطقة تحت مسميات من صنعه.

لقد اتخذ الاتحاد الأوروبي خطوة خاطئة؛ فلا يمكن تحويل مكافحة الإرهاب إلى لعبة سياسية ملوثة برغبات غير مشروعة. من المستحيل مواجهة مؤسسة انبثقت من ثورة عظيمة لأمة، وتُعد رمزًا لأمنها وسلامها، ثم الادعاء بدعمها لتلك الأمة نفسها. هذا السلوك المخادع وغير الحكيم لا يُحقق سوى تشويه مكانة الاتحاد الأوروبي لدى الشعب الإيراني، وزعزعة صورته المستقلة في العالم.

/انتهى/