صحيفة: الاستخبارات الغربية لم تجد أي دليل على أن إيران تطور أسلحة نووية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه جاء في التقرير: "لم تجد وكالات الاستخبارات الغربية أي دليل على تخصيب اليورانيوم بمستويات عالية لإنتاج مواد تُستخدم في صنع القنابل، أو أي أنشطة أخرى تهدف إلى إنتاج رأس حربي حقيقي".

وأضاف: "لا يزال اليورانيوم المخصب المخزن في ثلاثة مواقع تعرضت للهجوم في يونيو موجودا في المواقع نفسها، ويبدو أنه لم يُمس".ووفقا للتقييمات الأمريكية، لم تُنشئ إيران أي منشآت نووية جديدة، على الرغم من رصد نشاط في موقعين غير مكتملين في نطنز وأصفهان، كما ذكرت الصحيفة.وتختلف التقييمات الرسمية لوزارة الحرب الأمريكية عن التصريحات العلنية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

فبينما ادّعى ترامب تدمير القدرات النووية الإيرانية تدميرا كاملا، لم تتحدث استراتيجية الأمن القومي إلا عن "إضعافها إضعافا شديداً".

