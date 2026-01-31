طهران على طريق الطاقة النظيفة؛ إصدار تراخيص لمحطات طاقة شمسية بقدرة 8800 ميغاواط

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه صرح محمد صادق معتمديان، في مقابلة مع الوكالة، قائلاً: "يُعدّ تطوير محطات الطاقة الشمسية والمتجددة، كإحدى الاستراتيجيات الرئيسية للحكومة الرابعة عشرة في مجال الطاقة، ضرورة حتمية، نظراً لارتفاع مستوى تلوث الهواء في محافظة طهران".

وفي إشارة إلى سياسات الحكومة الرامية إلى تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري، قال: "بدلاً من بناء محطات الطاقة الحرارية، تُركز الحكومة على تطوير الطاقات النظيفة والمتجددة، وينبغي أن تكون طهران رائدة في هذا المجال".

ووفقاً لمحافظ طهران، فقد شهدت المحافظة استثمارات كبيرة في مجال الطاقة الشمسية خلال العام الماضي، واستناداً إلى أحدث الإحصاءات التي قدمتها لجنة الطاقة بالمحافظة، تم إصدار تراخيص لبناء محطات طاقة شمسية بقدرة 8800 ميغاواط تقريباً. ومن هذا المبلغ، دخلت حوالي 1000 ميغاواط مرحلة التنفيذ، وتم توفير الأراضي والتراخيص والعقود اللازمة لها.

وأضاف: "حتى الآن، تم تشغيل حوالي 90 ميغاواط من هذه المحطات، ومن المتوقع تشغيل حوالي 200 ميغاواط أخرى خلال عشرية الفجر. ونأمل أن يتم الانتهاء من إنشاء محطات طاقة شمسية بقدرة إجمالية تبلغ 1000 ميغاواط بحلول مارس المقبل."

