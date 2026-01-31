بزشكيان: العدو يسعى إلى تحويل الاحتجاجات إلى حرب أهلية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، قال رئيس الجمهورية مسعود بزشكيان، إن الأعداء باستغلالهم للمطالب الاجتماعية، سعوا إلى تحويل الاحتجاجات إلى أعمال عنف وإرهاب وتدمير للممتلكات العامة؛ أعمالٌ كالهجمات على القوات العسكرية ومراكز الخدمات، لا مكان لها في أيٍّ من تقاليد الاحتجاج المدني.

وأضاف: إن واجبنا الأسمى، كأفراد مسؤولين، هو الاستماع إلى أصوات المحتجين ومعالجة مشاكلهم الحقيقية. ورغم أن يقظة القيادة وولاء الوطن لطالما أحبطا مؤامرات تقسيم المجتمع، إلا أن هذا لا يُعفي المسؤولين عنها من المسؤولية.

وتابع بزشكيان: علينا إعادة النظر في سلوكنا وتصرفاتنا تجاه الشعب، حتى تُزال أعذار من يسعون إلى تحويل الاحتجاج إلى كراهية. الخدمة النزيهة هي الحصن المنيع ضد نفوذ العدو.

/انتهى/