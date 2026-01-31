  1. إيران
  2. السياسة
٣١‏/٠١‏/٢٠٢٦، ١٢:٣٣ م

بزشكيان: العدو يسعى إلى تحويل الاحتجاجات إلى حرب أهلية

بزشكيان: العدو يسعى إلى تحويل الاحتجاجات إلى حرب أهلية

قال بزشكيان: لقد أظهرت التجارب الأخيرة أن الأعداء، على رأٍسهم الكيان الصهيوني وداعموه الغربيون، سعوا دائماً إلى خلق الانقسام وتفكيك إيران.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، قال رئيس الجمهورية مسعود بزشكيان، إن الأعداء باستغلالهم للمطالب الاجتماعية، سعوا إلى تحويل الاحتجاجات إلى أعمال عنف وإرهاب وتدمير للممتلكات العامة؛ أعمالٌ كالهجمات على القوات العسكرية ومراكز الخدمات، لا مكان لها في أيٍّ من تقاليد الاحتجاج المدني.

وأضاف: إن واجبنا الأسمى، كأفراد مسؤولين، هو الاستماع إلى أصوات المحتجين ومعالجة مشاكلهم الحقيقية. ورغم أن يقظة القيادة وولاء الوطن لطالما أحبطا مؤامرات تقسيم المجتمع، إلا أن هذا لا يُعفي المسؤولين عنها من المسؤولية.

وتابع بزشكيان: علينا إعادة النظر في سلوكنا وتصرفاتنا تجاه الشعب، حتى تُزال أعذار من يسعون إلى تحويل الاحتجاج إلى كراهية. الخدمة النزيهة هي الحصن المنيع ضد نفوذ العدو.

/انتهى/

رمز الخبر 1967927
جواد ماستری فراهانی

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • captcha

    توب تن

    المقابلات

    التقارير

    الرأي

    اخبار الشخصيات

    اخبار المنظمات والمؤسسات