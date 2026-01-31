  1. إيران
رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء يجددون العهد بمبادئ الإمام الخميني (رحمه الله) والشهداء

مع بداية عشرية الفجر، جدد الرئيس الايراني وأعضاء مجلس الوزراء التزامهم بمبادئ الإمام الخميني (رحمه الله) وشهداء الثورة من خلال حضورهم في مرقد مؤسس الجمهورية الإسلامية.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، جدد الرئيس الايراني، مسعود بزشكيان وأعضاء الحكومة، في بداية عشرية الفجر المباركة، التزامهم بمبادئ الإمام الخميني (رحمه الله) وشهداء الثورة الإسلامية من خلال حضورهم مرقد مؤسس الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

