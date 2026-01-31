رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء يجددون العهد بمبادئ الإمام الخميني (رحمه الله) والشهداء

وأفادت وكالة مهر للأنباء، جدد الرئيس الايراني، مسعود بزشكيان وأعضاء الحكومة، في بداية عشرية الفجر المباركة، التزامهم بمبادئ الإمام الخميني (رحمه الله) وشهداء الثورة الإسلامية من خلال حضورهم مرقد مؤسس الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

/انتهى/