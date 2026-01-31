وفاة بطل آسيا للمصارعة للشباب متأثراً بحروقه

وأفادت وكالة مهر للأنباء أن علي رضا حاتمي، بطل آسيا للشباب في المصارعة لعام 2011 والحائز على الميدالية البرونزية في بطولة العالم للشباب، توفي اليوم متأثراً بجراحه جراء حروق بالغة ناجمة عن انفجار غاز.

وأكد بهرام موسوي، نائب رئيس مجلس إدارة المصارعة في مازندران، النبأ قائلاً: "وقع الحادث في 11 يناير/كانون الثاني في نادٍ رياضي بمدينة أمل نتيجة عطل في نظام التدفئة، ما أسفر عن إصابة أربعة رياضيين".

وأضاف: "نُقل حاتمي في البداية إلى المستشفى في أمل بعد الحادث، ثم نُقل إلى مستشفيات متخصصة في علاج الحروق في ساري ومشهد لتلقي المزيد من العلاج، إلا أن شدة الحروق حالت دون إنقاذه".

وفي إشارة إلى وفاة مصارع آخر من أمل في الحادث نفسه، قال نائب رئيس مجلس إدارة المصارعة في مازندران: "توفي أبو الفضل كرم زاده أيضاً متأثراً بجراحه البالغة جراء الانفجار، ولا يزال رياضيان آخران يتلقيان العلاج".

/انتهى/