مشاركة إيران في 16 رياضة من دورة الألعاب البارالمبية 2026

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قبل 265 يومًا من انطلاق دورة الألعاب البارالمبية 2026 في ناغويا، عقدت اللجنة المتخصصة لمراقبة أداء الاتحادات الرياضية صباح اليوم (الثلاثاء 27 فبراير) أول اجتماع لوضع السياسات والتخطيط لهذا الحدث الهام، برئاسة وزارة الرياضة والشباب.

في هذا الاجتماع، الذي حضره مسؤولون وخبراء من الوزارة واللجنة البارالمبية الوطنية، جرى استعراض السياسات والخطط التي وضعتها اللجنة، وإجراء التقييمات اللازمة حول مواضيع مثل توقعات موقع الوفد الرياضي الإيراني، وعدد الحصص التي تم الحصول عليها، والمعسكرات التدريبية المُعدّة للمشاركة في هذا الحدث.

ستُقام دورة الألعاب البارالمبية الخامسة لعام 2026 في الفترة من 16 أكتوبر إلى 2 نوفمبر من العام المقبل، وتستضيفها اليابان في محافظة آيتشي ومدينة ناغويا.

ووفقًا للتوقعات، من المقرر أن يشارك حوالي 4000 رياضي من 45 دولة في 18 رياضة مختلفة في أكبر مهرجان رياضي للمحاربين القدامى وذوي الإعاقة.

ولا شك أن مشاركة المحاربين القدامى وذوي الإعاقة الإيرانيين، الذين حصدوا المركز الثاني في دورة ألعاب هانغتشو 2022 برصيد 44 ميدالية ذهبية و46 فضية و41 برونزية، ستكون صعبة في دورة ناغويا 2026.

وقد ساهم استبعاد إيران لبعض الرياضات التي تُحرز فيها ميداليات، مثل التجديف والتجديف بالكاياك والشطرنج، بالإضافة إلى استثمار أوزبكستان والهند في الرياضة الآسيوية وتطويرهما لها، في خلق ظروف تجعل المنافسة شرسة أمام الرياضيين ذوي الإعاقة في بلادنا لتعزيز مكانتهم السابقة في تصنيف هذه الألعاب.

أُقيمت الدورة السابقة للألعاب بمشاركة 3780 رياضيًا، بينما بلغ عدد الرياضيين المشاركين في دورة ناغويا 2700 رياضيًا بعد تقليص عدد الرياضات المشاركة في خمس منها (الكي، والكرة الطائرة الشاطئية، والتجديف، والتجديف بالزورق، والشطرنج). وقد تم استبعاد رياضتي التجديف بالزورق البارالمبي والشطرنج، اللتين حصد فيهما الفريق الإيراني ست ميداليات ذهبية في دورة هانغتشو 2022، من قائمة الألعاب القادمة.

وبناءً على ذلك، تسعى اللجنة البارالمبية الوطنية إلى إرسال الفريق الإيراني إلى ناغويا مع التركيز على دعم الرياضيين والفرق بهدف تحقيق الميداليات. ستُقام دورة الألعاب البارالمبية الآسيوية 2026 في رياضات التايكوندو البارالمبية، وكرة الهدف، وركوب الدراجات البارالمبية، والجودو البارالمبي، والسباحة البارالمبية، ورفع الأثقال البارالمبي، والرجبي على الكراسي المتحركة، والتنس على الكراسي المتحركة، والمبارزة على الكراسي المتحركة، وكرة السلة على الكراسي المتحركة، والكرة الطائرة جلوسًا، وتنس الطاولة البارالمبي، وألعاب القوى البارالمبية، والرماية البارالمبية، وكرة الريشة البارالمبية، وكرة القدم للمكفوفين، والبوتشيا، والرماية البارالمبية.

ووفقًا لتقديرات خبراء اللجنة البارالمبية الوطنية، من بين هذه الرياضات الثماني عشرة، تملك إيران فرصة المشاركة في ست عشرة رياضة. ورغم عدم حسم القرارات النهائية بشأن رياضات مثل المبارزة على الكراسي المتحركة، وركوب الدراجات البارالمبية، والتنس البارالمبي، وكرة الريشة، إلا أنه في حال اكتمال النصاب القانوني المطلوب وجاهزية ممثلي هذه الرياضات، فسيتم إدراجهم في قائمة المشاركين. وفي حالة البوتشيا، هناك أيضًا احتمال لمنحها بطاقة دعوة.

وبناءً على ذلك، خلال الأشهر الثمانية والعشرين المتبقية حتى انطلاق دورة الألعاب البارالمبية الآسيوية الخامسة 2026، أُقيمت 132 مرحلة من المعسكرات التدريبية لمختلف الرياضات، وتمكّن ممثلو بلادنا حتى الآن من التأهل لهذه الألعاب في سبع رياضات: كرة القدم للمكفوفين، والتايكوندو البارالمبي، والرماية البارالمبية، وكرة السلة على الكراسي المتحركة، وكرة الهدف، والكرة الطائرة جلوسًا، وتنس الطاولة البارالمبي.

