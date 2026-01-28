وزير الخارجية المصري يجري اتصالين منفصلين مع عراقجي وويتكوف بشأن الحل الدبلوماسي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انها أعلنت وزارة الخارجية المصرية انه أكد عبد العاطي، خلال اتصالين هاتفيين مع ويتكوف وعراقجي، على أهمية التمسك بالدبلوماسية وتهيئة الظروف لاستئناف الحوار بين واشنطن وطهران.

أجرى وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي اتصالين هاتفيين، أحدهما مع السيد عباس عراقجي، وزير الخارجية المصري، والآخر مع ستيف ويتكوف، المبعوث الأمريكي الخاص لمنطقة غرب آسيا.

وذكرت صحيفة الميادين أن هذين الاتصالين تناولا آخر التطورات في المنطقة وسط تصاعد التوترات.

وشدد عبد العاطي على ضرورة تكثيف الجهود لخفض التوترات والسعي نحو السلام لمنع المنطقة من الانزلاق إلى دوامات جديدة من عدم الاستقرار.

كما شدد على أهمية تهيئة بيئة مواتية لإعطاء الأولوية للحلول الدبلوماسية والتوصل إلى اتفاقيات سياسية دائمة تدعم الأمن والاستقرار الإقليميين.

وأكد عبد العاطي أيضاً على أهمية الالتزام بالقنوات الدبلوماسية وتهيئة الظروف اللازمة لاستئناف الحوار بين الولايات المتحدة وإيران، بهدف التوصل إلى اتفاق شامل بشأن الملف النووي يراعي مصالح جميع الأطراف ويسهم في دعم الأمن والاستقرار على الصعيدين الإقليمي والدولي.

