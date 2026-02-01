قائد الثورة: لتعلم أمريكا اذا اشعلت حربا فستكون هذه المرة حربا اقليمية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه في اليوم الأول من عشرة الفجر المباركة، وصف قائد الثورة الاسلامية، سماحة آية الله السيد علي الخامنئي في لقاءٍ مع آلافٍ من مختلف شرائح المجتمع، يوم 12 بهمن(الاو من فبراير) بأنه يومٌ استثنائيٌّ وتاريخي. وأشار إلى تحوّل حكومة بهلوي "الفردية، الاستبدادية، المعادية للدين، والتابعة" إلى "حكومة شعبية، قائمة على الدين، وصامدة في وجه غطرسة المتكبرين"، قائلاً: "لقد أخمد الشعب نار الفتنة الأمريكية الصهيونية الأخيرة، كما أخمد كل المؤامرات السابقة، وفي المستقبل، ستُنهي الأمة، بتوفيق من الله، المهمة في مواجهة أي حادثة".

كما اعتبر آية الله الخامنئي مساعي أمريكا لابتلاع إيران، ومقاومة الأمة الصالحة لهذا الجشع، السبب الرئيسي للمواجهة المستمرة منذ 47 عامًا بين إيران والولايات المتحدة. وفي إشارة إلى التصريحات الأمريكية الأخيرة، أضاف: "كانوا يقولون: 'جميع الخيارات مطروحة'، لإيهاب الشعب الإيراني، وبالطبع، عليهم أن يعلموا أن الحرب هذه المرة ستكون حرباً إقليمية".

وفي بداية خطابه، أشار إلى الاستقبال الشعبي الموحد وغير المسبوق للإمام الخميني (رحمه الله) في الأول من فبراير/شباط انذاك، قائلاً: "وسط كل التهديدات، دخل الإمام الخميني طهران بشجاعة وقوة، وحوّل هذا الاستقبال الشعبي العظيم والغريب إلى عاملٍ لتشكيل نظام جديد، وأعلن إلغاء الملكية في يوم وصوله نفسه".

ورأى قائد الثورة أن تحوّل الحكم الشخصي الاستبدادي إلى حكمٍ يكون فيه الشعب صاحب الكلمة العليا، وتحوّل المسيرة المعادية للدين التي كان يهدف إليها البهلويون إلى مسيرة إسلامية، سمتان من سمات النظام الذي انبثق من نضال الإمام والأمة، وأضاف: "لو أن جميع المسؤولين أدّوا واجباتهم، لأصبحت الحكومة دينية حقًا، ولكننا عمومًا أحرزنا تقدمًا في المسيرة الدينية والإسلامية".

ورأى آية الله خامنئي أن إعادة البلاد إلى أصحابها - الأمة - وقطع النفوذ الأمريكي عن إيران، سمة أخرى من سمات نظام الجمهورية الإسلامية، وقال: أثارت هذه السمة استياءً وحيرةً لدى أمريكا، ما أدى إلى عداوةٍ بينها وبين الأمة والنظام منذ ذلك اليوم.

وفي معرض شرحه لأبعاد شعبية الحكومة، أشار إلى غرس روح الثقة بالنفس في الأمة، قائلاً: لقد جعل الإمام الحاكم الأمة تُدرك قدراتها وقيمها العظيمة، وحوّل روح "لا نستطيع" إلى إيمانٍ راسخٍ بـ"نستطيع".

وصف قائد الثورة نتائج سياسات القاجار والبهلوي، وما ترتب عليها من هزيمة ذاتية وتبعية، بأنها تحويل "أمة عظيمة ذات تاريخ حضاري وثقافي باهر" إلى أمة "منحطة ومتخلفة"، وقال: في ذلك الوقت، كنا متخلفين في "العلوم والتكنولوجيا، والسياسة، ونمط الحياة، والمصداقية الدولية، والعلاقات الإقليمية"، وفي جميع المجالات الأخرى، لكن الإمام الخميني نفخ روح "الثقة بالنفس" في الأمة، وغير مسارها تغييرا كاملا.

وأضاف آية الله الخامنئي، مستذكرًا تقدم البلاد في مختلف المجالات: من كان ليصدق أن الأمة الإيرانية ستصل يومًا إلى نقطة يقلد فيها الأمريكييون الأسلحة التي صنعها؟ كل هذا كان نتيجة الثقة بالنفس والأمل والطموح الذي غرسه الإمام الخميني في الأمة، بوصفه "تجسيدًا للأمل والثقة بالنفس"، وألهم الشعب للسعي والتقدم.

وأشار إلى وساوس الشياطين الخارجية والداخلية التي "لا يملكها الشباب الإيراني". قال: "أملٌ بلا مستقبل". وأضاف: "يملك الشباب الإيراني الأمل والعزيمة، وسيصنعون المستقبل، مُبهرين أعينكم".

واعتبر قائد الثورة يوم 22 بهمن، ذكرى انتصار الثورة، ويوم 12 فروردين، ذكرى قيام الجمهورية الإسلامية بأصوات الشعب، وكل ما حققته البلاد من تقدم، ثمرةً ليوم بهمن المبارك، وأضاف: "إن بركات هذا اليوم العظيم باقية بفضل الله".

وفي جزء آخر من خطابه، مُشددًا على الطابع الأمريكي والصهيوني لأحداث الشغب التي وقعت في قبل ايام وصف مثيري الشغب بأنهم يتألفون من "قادة" و"جنود"، مُضيفًا: "القادة، الذين اعتُقل العديد منهم، كما اعترفوا، دُفع لهم مقابل أفعالهم، ودُرِّبوا على كيفية مهاجمة المراكز وتجميع الشباب وتعبئتهم؛ أما مثيرو الشغب الآخرون فهم شبابٌ عاطفيون لا نُكنّ لهم أي مشكلة".

وصف قائد الثورة الإسلامية تصريحات الرئيس الأمريكي بأنها دليل واضح على الطابع الأمريكي والصهيوني للاضطرابات الأخيرة، قائلاً: "لقد كان يقول صراحةً للمشاغبين، الذين كان الشعب الإيراني يناديهم: 'تقدموا، أنا قادم أيضاً!'". بالطبع، في نظرهم، كان هؤلاء المشاغبون، الذين لا يتجاوز عددهم بضعة آلاف، إيرانيين، لكن ملايين الأشخاص الذين تجمعوا في أنحاء البلاد في 12 يناير/كانون الثاني ليسوا إيرانيين.

وأرجع آية الله الخامنئي استمرار عدائهم إلى فكر الجمهورية الإسلامية الجديد وتعارضه مع مصالح القوى المهيمنة في العالم، قائلاً: "لهذا السبب، وكما أن الفتنة الأخيرة لم تكن الأولى في طهران، فلن تكون الأخيرة أيضاً، وقد تتكرر مثل هذه الحوادث في المستقبل".

وأضاف قائد الثورة الإسلامية: "ستستمر هذه العداوات حتى يُصيب الشعب الإيراني، بثباته وصموده وسيطرته الكاملة على شؤونه، العدو باليأس، وسنصل إلى هذه المرحلة أيضاً".

في إشارة إلى حوادث وجرائم مماثلة للفتنة الأخيرة في طهران، كما حدث في 20 يونيو/حزيران 1988 عندما هاجمت زمرة المنافقين قوات البسيج بالسكين، أشار إلى أن: "في جميع هذه الحوادث، تظهر بوضوح بصمات الأجانب، ولا سيما أمريكا والكيان الصهيوني".

في معرض وصفه لخصائص الفتنة الأمريكية الأخيرة، اعتبر آية الله الخامنئي أولى سماتها اختباء مثيري الشغب خلف احتجاجات الأسواق، قائلاً: "إن مثيري الشغب، كالمجرمين الذين يتخذون من النساء والأطفال دروعاً بشرية عند مهاجمة المدن، اختبأوا خلف أهالي الأسواق الذين تحدثوا بمنطق وعقلانية، والذين خرجوا إلى الشوارع حتى لا يتم التعرف عليهم".

وأضاف قائد الثورة الإسلامية: "بالطبع، فإن أهالي الأسواق الواعين، عند مشاهدتهم تصرفات مثيري الشغب، كالمهاجمة لمراكز الشرطة، انفصلوا عنهم بدلاً من السير بهدوء في الشوارع، وتركوا مثيري الشغب وشأنهم".

وصف السمة الثانية للفتنة الأخيرة بأنها "انقلاب مُقنّع"، قائلاً: "إن هذه الفتنة، كما أشار البعض في العالم، تُشبه الانقلاب. بالطبع، تم قمعها، لكن تدمير المراكز الحساسة والفعّالة في إدارة البلاد عبر الهجمات على الشرطة ومراكز الحرس الثوري وبعض المراكز الحكومية والبنوك، والهجمات على أماكن العبادة كالمساجد والمصحف، يُؤكد هذه الحقيقة.

واعتبر آية الله الخامنئي التخطيط للفتنة في الخارج وتوجيه القادة المحليين باستخدام وسائل مختلفة، كالمعلومات الفضائية، سمةً أخرى من سمات اضطرابات ديسمبر، وأشار إلى أنه وفقًا للمعلومات الواردة، أبلغ عنصر أمريكي نافذ في الحكومة نظيره الإيراني بأن وكالة المخابرات المركزية والموساد حشدتا كل إمكانياتهما في هذا الشأن.

ووصف آية الخامنئي إجبار القادة المدربين على القتل بأنه سمة أخرى من سمات الاضطرابات، وأضاف: بناءً على هذه الخطة، هاجموا المراكز العسكرية والأمنية بأسلحة شخصية متطورة ليُقتل بعض الأشخاص عند رد فعل الضباط؛ وبالطبع، من أجل قتل المزيد من الناس، لم يرحموا حتى جنودهم الذين حشدوهم عبر الدعاية، واستهدفوهم أيضًا.

أعرب قائد الثورة عن أسفه لنجاح قادة الاضطرابات في زيادة عدد الضحايا، قائلاً: "إن القلب يعتصر ألماً على هؤلاء الشباب المتهورين الغافلين". وفي إشارة إلى محاولة العدو إظهار عدد القتلى عشرة أضعاف، قال آية الله خامنئي: "لقد أرادوا أن يكون عدد القتلى أكبر من هذا؛ وبالطبع، فإن هذا العدد من الضحايا مؤسف للغاية أيضاً".

ووصف هدف العدو الرئيسي بأنه زعزعة أمن البلاد، وأضاف: "عندما يغيب الأمن، لا وجود لأي شيء. لا خبز، ولا إنتاج، ولا تجارة، ولا دروس، ولا نقاشات، ولا أبحاث، ولا علم، ولا تقدم؛ لذلك، فإن من حافظوا على أمن البلاد مدينون بحق الحياة لجميع أبناء الشعب".

وأكد قائد الثورة الإسلامية: "لقد أرادوا تأليب الشعب ضد النظام، لكن الشعب، بحضوره بالملايين في الثاني عشر من يناير، صفع الأشرار في وجوههم وأظهر حقيقة الأمة الإيرانية". مؤكدًا على ضرورة تقدير المسؤولين لهؤلاء الأشخاص،

وقال: "بالتأكيد، نُفذت هذه الفتنة عشوائيًا أو عمدًا في وقت كانت فيه الحكومة والمسؤولون يُعدّون حزمة اقتصادية وخطة لتحسين الأوضاع في البلاد". وآخر ما ذكره قائد الثورة عن الفتنة الأخيرة هو عنفها الشبيه بعنف داعش.

وفي إشارة إلى اعتراف الرئيس الأمريكي الحالي خلال ولايته الأولى بتورط الحكومة الأمريكية في إنشاء داعش، قال: "في الفتنة الأخيرة، أنشأ الأمريكيون داعش، التي تشبه أفعالها أفعال داعش. استخدم داعش العنف للقضاء على الناس بتهمة الإلحاد، واستخدم هؤلاء الأشخاص العنف نفسه ولكن بسبب معتقداتهم الدينية، وبوحشية بالغة، أحرقوا الناس أحياءً وقطعوا رؤوسهم".

في الجزء الأخير من خطابه حول أسباب العداء المستمر منذ أكثر من أربعين عامًا بين الولايات المتحدة وإيران، قال آية الله الخامنئي: يمكن تلخيص المسألة بكلمتين: أمريكا تريد ابتلاع إيران، لكن الشعب الإيراني والجمهورية الإسلامية يمنعان ذلك؛ وفي الحقيقة، جريمة الشعب الإيراني هي أنه قال لأمريكا: أنتم مخطئون في رغبتكم بابتلاع بلادي.

ورأى أن مقومات إيران العديدة، كالنفط والغاز والمناجم الغنية والموقع الاستراتيجي والجغرافي، هي سبب جشع قوة عدوانية ومتسلطة كالولايات المتحدة، وأشار إلى أنهم يسعون للاستيلاء على إيران واستعادة هيمنتهم على مواردها ونفطها وسياستها وأمنها وعلاقاتها الدولية، كما كان الحال في عهد بهلوي. هذا هو السبب الرئيسي لعدائهم، أما بقية كلامهم، كحقوق الإنسان، فهو مجرد كلام فارغ.

أكد قائد الثورة الإسلامية: لقد صمد الشعب الإيراني في وجه مطامع أمريكا، وهو صمد، وسيصمد، وسيردعهم عن أعمالهم الخبيثة ومضايقاتهم. وفي إشارة إلى التهديدات الأمريكية بالحرب واستخدام طائرات معينة، قال: هذه الكلمات ليست جديدة، فقد هددوا مرارًا وتكرارًا في الماضي بأن جميع الخيارات مطروحة؛ والآن يكرر هذا الرجل مزاعم كهذه بأننا أرسلنا سفينة.

وأضاف آية الله الخامنئي: لا ينبغي للشعب الإيراني أن يخاف من هذه الأمور؛ فلن يتأثر الشعب الإيراني بهذه الكلمات. بالطبع، لسنا نحن من بدأ هذه الحرب، ولا نريد اضطهاد أحد أو مهاجمة أي دولة، لكن الشعب الإيراني سيوجه ضربة قوية لكل من يطمع ويريد الهجوم والمضايقة.

وأكد قائد الثورة الإسلامية: بالطبع، يجب أن يعلم الأمريكيون أيضًا أنه إذا أشعلوا حربًا هذه المرة، فستكون حربًا إقليمية.

/انتهى/