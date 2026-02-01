السفير الإيراني لدى الرياض: البعض يسعى لإشعال فتيل التوتر في المنطقة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه كتب السفير، علي رضا عنايتي، على حسابه في شبكة التواصل الاجتماعي "X": "هناك من يسعى لإشعال فتيل التوتر في المنطقة، وتبديد ثرواتها، وعرقلة مسيرة التنمية، وفرض الحرب".

وأضاف: "هناك من يريد زعزعة التوازنات، وزرع الفتنة والشقاق بين دول المنطقة، وفي المقابل، هناك أيضاً مواقف حكيمة من دول الجوار ترفض أي عمل عدائي ضد إيران، وتشجع الحوار، وتتجنب التهور والكراهية".

وفي وقت سابق، أعرب الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان عن تقديره لدعم ومساندة الدول الإسلامية للأمة الإيرانية في الأحداث الأخيرة، قائلاً: "أعتقد أن وحدة وتماسك الدول الإسلامية يضمنان الأمن والاستقرار والسلام الدائمين في المنطقة، ولذلك فإن دور إخواننا الأعزاء في الدول الإسلامية مهم للغاية في هذا الصدد".

