تفريغ البضائع الأساسية في " ميناء إمام" يسجل تقدم غير مسبوق

أفادت وكالة مهر للأنباء، أعلنت منظمة الموانئ والشؤون البحرية: في يناير من هذا العام، تم تحطيم الرقم القياسي الشهري لتفريغ نحو 1.8 مليون طن من البضائع الأساسية في منطقة بندر إمام الخميني الاقتصادية الخاصة، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 4% مقارنة بالرقم القياسي السابق المسجل في سبتمبر 2021.كما تم، بفضل الاستفادة من القدرات الجديدة للتفريغ، تحطيم الرقم القياسي لتفريغ سفينة؛ حيث تم تفريغ سفينة تحمل 75 ألف طن من الذرة في أقل من ثلاثة أيام، بمعدل يومي يزيد عن 27 ألف طن، وهو إنجاز غير مسبوق في تحسين مؤشرات عمليات الموانئ في البلاد.

