تفكيك شبكة منظمة لتهريب الأسلحة في غرب البلاد

أفادت وكالة مهر للأنباء، أنه وبفضل المراقبة الاستخباراتية الدقيقة التي قامت بها عناصر الاستخبارات المتمركزة في مقر قيادة القوات البرية للحرس الثوري الإيراني، تم رصد تحركات شبكة تهريب أسلحة وذخائر منظمة كانت تخطط لاستيراد شحنة غير مصرح بها من الحدود الغربية للبلاد.

وفي إطار هذه العملية، وبالتعاون العملياتي مع لواء أنصار الرسول، تم القبض على أفراد هذه الشبكة في عملية مفاجئة ومصادرة الشحنة المهربة.

بحسب هذا التقرير، أسفرت هذه العملية عن ضبط 30 مسدساً من طراز كولت، واعتقال 6 من العناصر الرئيسية في شبكة التهريب.

وبعد رفع الدعوى، أُحيل المقبوض عليهم إلى السلطات القضائية المحلية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

ويضيف التقرير: "أظهرت الخبرة الاستخباراتية والتحرك السريع لقوات الأمن والعمليات مرة أخرى الدور الفعال للاستخبارات والتنسيق الميداني في الحفاظ على أمن الحدود بشكل مستدام والتصدي الحاسم لشبكات التهريب المنظمة".

/انتهى/