بقائي: استمرار جرائم الكيان الصهيوني هو استمرار لسياسة الإبادة الجماعية الاستعمارية التي استمرت 80

وأدان إسماعيل بقائي، المتحدث باسم وزارة الخارجية، بشدة الهجمات الوحشية التي يشنها الكيان الصهيوني على مناطق في قطاع غزة، بما في ذلك مركز الشرطة وخيام اللاجئين الفلسطينيين والمناطق السكنية، والتي أسفرت عن استشهاد أكثر من 30 شخصًا، بينهم 6 أطفال.

وفي إشارة إلى استمرار قتل سكان غزة رغم وقف إطلاق النار المعلن في أكتوبر/تشرين الأول 2025، واستشهاد 524 فلسطينياً خلال الـ 110 أيام الماضية، صرّح المتحدث باسم وزارة الخارجية قائلاً: "إن استمرار جرائم الكيان الصهيوني في غزة والضفة الغربية، واستمرار الحصار الغذائي والدوائي المفروض على هذا القطاع، دليلٌ واضح على استمرار سياسة الإبادة الجماعية الاستعمارية في فلسطين، والتي استمرت 80 عاماً، بدعم وتواطؤ من الولايات المتحدة وبعض الأطراف الأوروبية، بما فيها ألمانيا والمملكة المتحدة".

وأعرب المتحدث باسم وزارة الخارجية عن تعازيه لأسر الشهداء والشعب الفلسطيني، مشيراً إلى المسؤولية المشتركة للمجتمع الدولي، ولا سيما الأمم المتحدة والأمين العام للمنظمة، فضلاً عن الأطراف الضامنة لوقف إطلاق النار، لمحاسبة كيان الاحتلال على الجرائم المرتكبة والانتهاكات المتكررة لاتفاق وقف إطلاق النار، ودعا إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لوقف الإبادة الجماعية ومحاكمة المجرمين ومعاقبتهم، والانسحاب الكامل لقوات الاحتلال من قطاع غزة، ودخول المساعدات الإنسانية دون قيود، وإعادة فتح معبر رفح الحدودي بالكامل، والبدء الفوري في عملية إعادة الإعمار في غزة.

