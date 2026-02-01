إيران تدين الاعتداء الصهيوني على لبنان

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه اعتبر إسماعيل بقائي العدوان العسكري الذي شنه الكيان الصهيوني على لبنان واستهدافه للبنية التحتية العامة ومنازل المواطنين انتهاكًا صارخًا للمبادئ الأساسية لميثاق الأمم المتحدة ومثالًا واضحًا على جريمة حرب، وشدد على المسؤولية المباشرة للدول الضامنة لوقف إطلاق النار عن الجرائم المرتكبة.

وقدّم بقائي تعازيه لأسر الشهداء وأعرب عن تضامنه مع الحكومة والشعب اللبنانيين، داعيًا المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات فورية وفعّالة لإنهاء إفلات الكيان الصهيوني من العقاب.

واشار المتحدث باسم وزارة الخارجية، في معرض حديثه عن الانتهاكات المستمرة لاتفاق وقف إطلاق النار من قبل الكيان الصهيوني على مدى الأشهر الخمسة عشر الماضية، إلى المسؤولية القانونية والسياسية لأنصار وضامني وقف إطلاق النار عن هذه الانتهاكات المتكررة، وشدد على ضرورة الوفاء بالمسؤوليات الموكلة إلى الأمم المتحدة، ولا سيما مجلس الأمن، لوقف هذه العدوان على الفور ومحاسبة كيان الاحتلال على انتهاكاته الجسيمة للقانون الدولي

/انتهى/