ايران تدين الاعتداءات الإرهابية في باكستان

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أدان المتحدث باسم وزارة الخارجية، إسماعيل بقائي، بشدة الهجمات الإرهابية التي وقعت في بلوشستان، باكستان، خلال اليومين الماضيين.

وقدّم المتحدث باسم وزارة الخارجية، معربًا عن تعازيه لأسر الضحايا وتمنياته بالشفاء العاجل للمصابين، تضامن الجمهورية الإسلامية الإيرانية مع حكومة وشعب جمهورية باكستان الإسلامية.

وذكر المتحدث باسم وزارة الخارجية الموقف المبدئي للجمهورية الإسلامية الإيرانية في إدانة جميع أشكال الإرهاب ومظاهره، مؤكدًا على ضرورة تعزيز التعاون بين الدول المجاورة وعلى المستوى الإقليمي لمواجهة الإرهاب والجماعات الإرهابية بفعالية.

