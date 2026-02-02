ازاحة الستار عن أربعة منتجات للثروة السمكية بتقنيات جديدة في هرمزجان

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أوضح مسعود باراني، المدير العام لمصايد أسماك هرمزجان، التدابير القائمة على المعرفة التي تتخذها المديرية، قائلاً: "نشهد اليوم الكشف عن أربعة منتجات سمكية تكنولوجية، هي ثمرة تعاون بين خبراء محليين وشركات قائمة على المعرفة تعمل في مجالات الاستزراع المائي ومنتجات الطحالب والتقنيات البحرية. وتمثل هذه المنتجات خطوات مهمة اتخذتها مصايد أسماك هرمزجان نحو تطوير تقنيات جديدة وتحقيق اقتصاد بحري."

وأضاف: "إلى جانب الاستخدام المستدام للموارد البحرية، تُتيح المنتجات المُستخلصة من الأعشاب البحرية في قطاعي الصحة والجمال فرصةً جديدةً لمصايد الأسماك الإيرانية لدخول أسواق هذين القطاعين. وقد صُممت هذه المنتجات وأُنتجت بناءً على أبحاث مشتركة أجرتها المراكز العلمية في المحافظة، مع مراعاة حماية البيئة."

كما أشار المدير العام لمصايد أسماك هرمزجان إلى النجاح الذي حققه مشروع التكنولوجيا الحيوية لفرس البحر في الخليج الفارسي، وصرح قائلاً: "يُعدّ فرس البحر من الأنواع القيّمة والمحمية في النظم البيئية البحرية، ويمكن أن يُسهم تكاثره وتربيته بدورٍ فعّال في الحفاظ على التنوع البيولوجي وتطوير أنشطة البحث والتصدير.

ومن خلال استخدام التقنيات الحيوية المتقدمة ومشاركة الشركات القائمة على المعرفة، انضمت إيران إلى مجموعة الدول القادرة على إنتاج هذا النوع البحري على نطاق صناعي."

خلال هذا الحفل، أشاد نائب الوزير ورئيس منظمة مصايد الأسماك الإيرانية بالمبادرات والتدابير التكنولوجية المتخذة في هرمزجان، قائلاً: "إن توجه مصايد الأسماك في هرمزجان نحو التقنيات الحديثة وتسويق المعرفة التقنية المحلية يحدد مسار صناعة مصايد الأسماك في البلاد مستقبلاً. ونركز اليوم على سلسلة الإنتاج القائمة على المعرفة، من البحر إلى المنتج النهائي، ويمكن لمثل هذه المشاريع أن تزيد الإنتاجية، وتحمي الموارد، وتنمي الصادرات غير النفطية."

ويعكس هذا الكشف الدور المحوري الذي تلعبه محافظة هرمزجان في تطوير التقنيات البحرية وتحقيق اقتصاد قائم على المعرفة والابتكار في قطاع مصايد الأسماك في البلاد.

