حماس تبذل جهوداً مكثفة لإعادة فتح معبر رفح كاملاً

أفادت وكالة مهر للأنباء، وأوضح النونو في تصريحات صحفية أن الاحتلال يمارس سياسات قمعية تهدف إلى تعميق الأزمة الإنسانية، مشيراً إلى وجود نحو 15 ألف مصاب ومريض في القطاع يحتاجون ماساً إلى العلاج خارج غزة. ودعا إلى السماح الفوري بإدخال المعدات الثقيلة والكرافانات السكنية، إلى جانب ترميم المنازل المدمرة، لتحسين ظروف الحياة اليومية للسكان الذين يعانون من تداعيات العدوان المستمر.