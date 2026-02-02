رئيس السلطة القضائية يعزي بوفاة والد الشهيد نصر الله

أفادت وكالة مهر للأنباء، نقلاً عن المركز الإعلامي القضائي، قدّم حجة الإسلام والمسلم محسني إيجئي، رئيس السلطة القضائية، تعازيه في وفاة والد الشهيد السيد حسن نصر الله في رسالة.

وجاء نص الرسالة كالتالي:

بسم الله الرحمن الرحيم

أتقدم بخالص التعازي إلى أسرة نصر الله وجميع قادة ومناضلي حركة حزب الله اللبنانية الباسلة، بوفاة أبي الشهيد، المرحوم السيد عبد الكريم نصر الله، والد حامل لواء محور المقاومة، الشهيد السيد حسن نصر الله. رحم الله من رزقه تربيةً صالحةً ورعايةً فائقةً كالشهيد السيد حسن نصر الله، وصلى الله وسلم على جميع المشاركين ومناضلي جبهة المقاومة الإسلامية العظيمة.

