هجوم عنيف يشنه الجيش السوداني على مواقع قوات "حميدتي"

أفادت وكالة مهر للأنباء، نقلاً عن صحيفة العربي، باستمرار الحرب بين قوات اللواء عبد الفتاح البرهان، قائد الجيش السوداني، وقوات اللواء حميدتي، قائد قوات الرد السريع في السودان.

وأعلنت مصادر إخبارية أن قوات الجيش السوداني استهدفت مواقع قوات الرد السريع في مدينة زالنجي بدارفور.

واستهدف سلاح الجو السوداني مواقع قوات الرد السريع في مطار نيالا بجنوب دارفور.

وأفاد مصدر مقرب من الجيش السوداني أن الهجمات استهدفت مستودعات أسلحة وذخائر، بالإضافة إلى ناقلات وقود.

وأوضح المصدر أن هذه العملية تأتي في إطار جهود الجيش السوداني لإضعاف القدرات العسكرية لقوات الرد السريع.

وأفاد شهود عيان من محيط المطار أنهم سمعوا دوي انفجارات متتالية وشاهدوا عموداً من الدخان يتصاعد من داخل المطار.

/انتهى/