مصادر مطلعة تعلن عن احتمال محادثات إيرانية أمريكية خلال الأيام القادمة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أوضحت المصادر أنه لا موعد ولا مكان محدد للمحادثات لكن يرجح إجراء المباحثات على مستوى وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي والمبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف.

قالت مصادر لوكالة "تسنيم" الإيرانية إنه من المرجح انطلاق محادثات إيرانية أمريكية بحضور مسؤولين رفيعي المستوى من البلدين خلال الأيام القادمة.
