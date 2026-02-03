حماس تدعو لمسيرات احتجاجية حول العالم نصرةً للفلسطينيين

أفادت وكالة مهر للأنباء، وقالت الحركة في بيان صحفي إن حكومة الاحتلال تواصل تصعيد الغارات والقصف "الهمجي" على القطاع، وتنفّذ عمليات قتل ممنهج عبر نسف وتدمير خيام ومنازل المدنيين العزّل، في وقت تتفاقم فيه المعاناة الإنسانية بشكل غير مسبوق.

وأضاف البيان أن حكومة رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تواصل خرق اتفاق وقف إطلاق النار بشكل متعمّد ويومي، تهربًا من التزاماتها أمام الوسطاء، واستهتارًا بالقوانين والأعراف الدولية، وانتهاكًا صارخًا للقيم والمبادئ الإنسانية.

ودعت الحركة أصحاب الضمائر الحية والأحرار في الأمة العربية والإسلامية والعالم إلى المشاركة في مسيرات تضامنية وغاضبة بكل أشكالها، للتعبير عن الرفض الشعبي العالمي للعدوان، وممارسة ضغط جماهيري واسع على حكومة الاحتلال من أجل وقف الهجمات فورًا.

وشددت على أن الأيام المقبلة، وخاصة أيام الجمعة والسبت والأحد من كل أسبوع، يجب أن تتحول إلى حراك عالمي متواصل ومتزايد، يعكس "صرخة الضمير العالمي" ضد الاحتلال، ويطالب بوقف إطلاق النار، وفتح المعابر، وإدخال المساعدات الإنسانية، والبدء الفوري بعمليات الإغاثة وإعادة الإعمار في قطاع غزة.

