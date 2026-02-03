قطار خاش-إيرانشهر ينطلق في مسيره لأول مرة

أفادت وكالة مهر للأنباء، وأكّد منصور بيجار على أهمية مشاريع السكك الحديدية على هذا الخط: "سيتم تشغيل مشروع سكة حديد زاهدان-تشابهار الوطني، باعتباره أهم مشروع سكك حديدية في البلاد، بكامل طاقته بحلول نهاية العام".

يذكر أنه سيؤدي ربط ميناء تشابهار البحري بشبكة السكك الحديدية في البلاد خلال الخمسين يومًا القادمة وبدء عمليات السكك الحديدية من زاهدان إلى ميلك وبيرجند إلى بدء فصل جديد في تطوير النقل والتجارة في المحافظة، مما سيخلق منصة مناسبة للاستثمارات المحلية والأجنبية، ويخلق فرص عمل كبيرة في قطاعي الخدمات اللوجستية والاقتصاد، ويحقق مستوى 10 ملايين دولار في التبادلات التجارية بين إيران وأفغانستان سنويًا./انتهى/