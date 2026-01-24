وزيرة الطرق الايرانية: خط سكة حديد تشابهار - زاهدان سيدشن في غضون شهرين

وافادت وكالة مهر للانباء ان العميد عبد الرضا عابد، قائد مقر بناء خاتم الأنبياء (ص)، للاعمار في ايران، وفرزانة صادق، وزيرة الطرق والتنمية الحضرية، اعلنا في اعلان مشترك عن افتتاح خط السكة الحديد هذا بحلول نهاية هذا العام، وذلك خلال زيارة مشتركة لمشروع خط سكة حديد تشابهار-زاهدان الوطني.

وركزت هذه الزيارة على القسم الرابع من المشروع ومحطة قطار إيرانشهر، ورافق الوزيرة وقائد المقر كل من الرئيس التنفيذي للشركة القابضة المتخصصة في الطرق والتنمية العمرانية، ومحافظ سيستان وبلوشستان، وممثل أهالي إيرانشهر في مجلس الشورى الإسلامي.

وخلال هذه الزيارة الميدانية، تم تفقد مباني محطتي تشابهار وإيرانشهر، ومراحل مدّ السكك الحديدية في الأقسام الجنوبية، وآخر التطورات المادية في المشروع.

وأشادت وزيرة الطرق والتنمية العمرانية بالإنجاز غير المسبوق المتمثل في مدّ 200 كيلومتر من السكك الحديدية خلال الأشهر الثلاثة الماضية، وإنجاز أكثر من 350 كيلومتراً في أقل من عام، معرباً عن امتنانه العميق لجهود مقر خاتم الأنبياء (ص) للبناء وللعميد عابد نفسه.

وأكدت الوزيرة صادق، مشددةً على الأهمية الاستراتيجية لخط السكة الحديد هذا، أن ممر تشابهار-زاهدان للسكك الحديدية سيُشغّل بحلول نهاية هذا العام بفضل جهود المتخصصين وشباب إيران الإسلامية.

وأشاد العميد عابد بالجهود الدؤوبة لكوادر المقر، معلناً جاهزية تامة لتشغيل هذا الممر بحلول نهاية العام، واصفاً إياه بالشريان الحيوي لتنمية المنطقة وزيادة قدرة البلاد على النقل.

ويلعب مشروع خط سكة حديد تشابهار-زاهدان، باعتباره أحد المشاريع الوطنية الهامة وذات الأولوية، دورًا رئيسيًا في ربط ميناء تشابهار الاستراتيجي بشبكة السكك الحديدية الوطنية، وتطوير سواحل بحر عمان، وزيادة قدرة البلاد على العبور، وتعزيز الازدهار الاقتصادي لجنوب شرق إيران.

