العميد رادان: إذا ارتكب العدو خطأً، فسيندم بشدة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال اللواء أحمد رضا رادان، القائد العام لقوات الأمن الداخلي، خلال مراسم تكريم وتقديم قائد حرس الحدود في الشرطة، مع إحياء ذكرى شهداء الثورة الإسلامية، والدفاع المقدس، وشهداء الحرب الصهيونية والفتنة الاخيرة: إن النظام المقدس للجمهورية الإسلامية الإيرانية له أشخاص يضحون بأرواحهم لحمايته، وهذا ما أدى إلى الهزيمة المخزية للأعداء في الفتن الأخيرة.

وفي إشارة إلى الحرب المشتركة والتصميم ذي المرحلتين الذي وضعه الأعداء لضرب الجمهورية الإسلامية الإيرانية، أضاف الجنرال رادان: "دخل الأمريكيون والصهاينة ساحة المعركة باستراتيجية "الحرب حتى الفوضى" و"الفوضى حتى الحرب"، ولكن لعدم إدراكهم لحقائق هذا النظام، مُنيوا بالهزيمة، وإذا ارتكبوا أدنى خطأ في حساباتهم اليوم، فسوف يندمون أشد الندم".

وشدد القائد العام للشرطة على استمرار التعامل مع العناصر التابعة للعدو داخل البلاد، قائلاً: "تتواصل عمليات الاستخبارات واعتقال العناصر التابعة للعدو باستمرار، ولن تسمح قوات إنفاذ القانون والحرس الثوري وكتائب حرس الإمام الحسين (عليه السلام) بالمساس بأمن الشعب".

وأعلن قائد شرطة البلاد أن المحاور الأربعة الرئيسية لمهمة حرس الحدود هي: "تنفيذ المهمة"، و"الكفاءات البشرية"، و"التجهيزات والمنشآت"، و"الدبلوماسية الحدودية". وأضاف: "تُعدّ المرونة، والتركيز الذكي على النقاط المستهدفة، وتحسين قدرات حرس الحدود في المناطق الحساسة، والاستخدام الأمثل للمعدات الحديثة، والاهتمام الخاص بمعيشة الأفراد، والإسكان، والتعليم، واختيار الكوادر المؤهلة في مجال الكفاءات البشرية، من أهم أولويات حرس الحدود".

كما أكد على تعزيز التفاعل مع الدول المجاورة، وتعميق الشراكة مع سكان المناطق الحدودية، وتطوير التعاون مع المؤسسات العسكرية والحكومية، بما في ذلك وزارة الداخلية، ووزارة الخارجية، ومجلس الشورى الإسلامي.

