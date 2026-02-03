بكين تدعو واشنطن للرد إيجابياً على مقترحات روسيا بشأن "نيو ستارت"

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان خلال مؤتمر صحافي، ردّ المتحدث على سؤال لوكالة "سبوتنيك"، حول المقترحات الروسية، مؤكداً أن مطالبة الصين بالانضمام إلى محادثات نزع السلاح النووي في هذه المرحلة أمر "غير عادل وغير منطقي".

كما أكّد نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، للصحافيين، الثلاثاء، أن روسيا مستعدة لواقع جديد يتمثل في عدم وجود قيود على التسلح بعد انتهاء معاهدة ستارت الجديدة، ولا داعي لتضخيم الأمر.

وأضاف ريابكوف: "هذه لحظة جديدة، وواقع جديد، نحن مستعدون له، لقد حسبنا وافترضنا إمكانية حدوث ذلك، لا يوجد ما هو غير متوقع في الأمر، ولا نرى أي مبرر لتضخيم ما يحدث".

ما هي اتفاقية "نيو ستارت"؟

اتفاقية "نيو ستارت" هي معاهدة دولية للحدّ من الأسلحة النووية الاستراتيجية بين روسيا والولايات المتحدة. وُقّعت عام 2010 في براغ، ودخلت حيّز التنفيذ عام 2011، وتهدف إلى خفض عدد الرؤوس النووية المنشورة ووسائل إيصالها، مع اعتماد آليات تفتيش متبادلة.

وجاءت الاتفاقية بديلاً عن معاهدة "ستارت 1"، ومُدِّدت مرة واحدة عام 2021، لمدة خمس سنوات، لتنتهي صلاحيتها في شباط من العام 2026.

/انتهى/