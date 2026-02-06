تركيا تقبض على شخصين بتهمة التجسس لصالح الموساد الإسرائيلي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه تم اعتقال المشتبه بهما، محمد بوداك ديريا وفيصل كريم أوغلو، في إسطنبول بعد فترة طويلة من المراقبة. وقالت المصادر الأمنية إنّ ديريا، وهو مهندس تعدين، لفت انتباه الموساد للمرة الأولى في عام 2005 عندما افتتح محجر رخام بالقرب من مدينة مرسين الساحلية الجنوبية وبدأ التجارة في الخارج، حيث تمّ الاتصال به عبر شخص يُدعى علي أحمد ياسين في عام 2012.

وقال المحقّقون إنّ ياسين، الذي كان يدير شركة وهمية إسرائيلية، دعا ديريا إلى اجتماع عمل في أوروبا عام 2013، حيث يُزعم أنه التقى للمرة الأولى بعملاء الموساد. وخلال الاجتماع اقترحوا عليه توظيف فيصل كريم أوغلو. بدأ الرجلان، وفقاً للمحقّقين، في تبادل المعلومات مع الموساد الذي كان يدفع راتب كريم أوغلو.

ويُزعم أنّ ديريا، من خلال كريم أوغلو، زاد من أنشطته في الشرق الأوسط وبنى علاقات اجتماعية وتجارية مع الفلسطينيين المعارضين لسياسات "إسرائيل"، حيث قام بمشاركة معلومات عنهم مع الموساد. كما أرسلوا معلومات فنية وصوراً لمباني كانوا يسعون للاستحواذ عليها، ولا سيما في غزة.

وفي أوائل 2016، اقترح كريم أوغلو على ديريا توريد قطع غيار الطائرات من دون طيار، حيث تواصل ديريا مع محمد زواري، الذي قُتل في تونس في كانون الأول/ديسمبر 2016 على يد الموساد على ما يبدو، وفقاً لما ذكره المحقّقون.

كما استخدم ديريا نظام اتصالات مشفّراً لإرسال بيانات تقنية للموساد. تمّ القبض عليه أثناء محاولته إنشاء شركة تشرف على ثلاث شركات وهمية كانت تهدف إلى إخفاء أصول منتجات موجّهة لمشترين تابعين للموساد.

ويخضع المشتبه بهما حالياً للاستجواب من قبل السلطات التركية.

