وزارة الامن الايرانية تعلن عن تحديد هوية سبعة عناصر من زمرة "خلق" الارهابية واعتقالهم في تبريز

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه استنادًا إلى بيان صادر عن مديرية المخابرات العامة لمحافظة أذربيجان الشرقية الواقعة شمال غرب البلاد يوم الجمعة، فقد وجه رجال الامن ضربة قوية للعناصر الرئيسية لأعمال الشغب التي اندلعت في يناير/كانون الثاني في المحافظة.

وبحسب هذا التقرير، وجّهت قوى الامن ضربات قاصمة للشبكات التي خططت ونفّذت أعمال الشغب في يناير/كانون الثاني، ومن أبرز هذه النجاحات: تحديد هوية عناصر المجموعة المكونة من تسعة أفراد في منطقة بسمانج بمدينة تبريز، والذين، بالإضافة إلى قيامهم بالتنسيق المسبق، كانوا حاضرين فعلياً ايام وقوع أعمال الشغب في تبريز، وشاركوا في إقامة حواجز الطرق والتخريب وغيرها من الأنشطة، وتمّ اعتقالهم.

وجاء في البيان: تمّ اعتقال خمسة من الأعضاء الرئيسيين في مجموعة مُشكّلة حديثاً، والذين شاركوا بنشاط في أعمال الشغب، وقاموا بتنظيم حواجز الطرق وتدمير الممتلكات العامة.

واشار البيان إلى اعتقال مجموعة من سبعة بلطجية في مدينة سهند الجديدة، واعتقال 11 عضواً من جماعة مناهضة في تبريز، واعتقال عنصرين من انصار الملكية مرتبطين بالخارج في تبريز، واعتقال أربعة من العناصر الرئيسية لأعمال الشغب في مدينة ميانه.

وتابع البيان: تم تحديد هوية مئات من عناصر عمليات الشغب في أذربيجان الشرقية الذين لا تزال قضاياهم قيد التحقيق، كما تم ضبط 220 قطعة سلاح غير مرخصة ومصادرتها في مدينة جلفا، واعتقال ثلاثة من العناصر ذات الصلة.

