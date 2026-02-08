  1. القدس و فلسطین
٠٨‏/٠٢‏/٢٠٢٦، ١١:٠٣ ص

غالانت: نتنياهو كاذب وخائن

وجه وزير الدفاع السابق ومجرم الحرب الصهيوني الملاحق دولياً يوآف غالانت، انتقادات لاذعة لشريكه رئيس وزراء كيان الإحتلال.

أفادت وكالة مهر للأنباء، نقلاً عن موقع "معا"، انتقد وزير الحرب الصهيوني السابق يوآف غالانت بشدة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، واصفاً إياه بالخائن.

وأضاف: "كانت قواتنا في ساحة المعركة، لكن نتنياهو طعنها في الظهر".

وتابع غالانت: "إن تأخير الجيش "الإسرائيلي" في دخول مدينة رفح، كما ادعى نتنياهو، لم يكن بسبب خوف السلطات الإسرائيلية أو قلقها، بل بسبب نقص الذخيرة".

وشدد على أن تصريحات نتنياهو بشأن أحداث عملية طوفان الأقصى محض افتراء.

وجاءت تصريحات غالانت بعد أن نشر نتنياهو وثيقة من 55 صفحة تهدف إلى تبرير إخفاقه الأمني خلال عملية طوفان الأقصى.

