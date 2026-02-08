غالانت: نتنياهو كاذب وخائن

أفادت وكالة مهر للأنباء، نقلاً عن موقع "معا"، انتقد وزير الحرب الصهيوني السابق يوآف غالانت بشدة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، واصفاً إياه بالخائن.

وأضاف: "كانت قواتنا في ساحة المعركة، لكن نتنياهو طعنها في الظهر".

وتابع غالانت: "إن تأخير الجيش "الإسرائيلي" في دخول مدينة رفح، كما ادعى نتنياهو، لم يكن بسبب خوف السلطات الإسرائيلية أو قلقها، بل بسبب نقص الذخيرة".

وشدد على أن تصريحات نتنياهو بشأن أحداث عملية طوفان الأقصى محض افتراء.

وجاءت تصريحات غالانت بعد أن نشر نتنياهو وثيقة من 55 صفحة تهدف إلى تبرير إخفاقه الأمني خلال عملية طوفان الأقصى.

/انتهى/