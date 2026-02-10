الجيش: سيتم الرد بحزم على أي عدوان

أفادت وكالة مهر للأنباء ، مع اقتراب ذكرى انتصار الثورة الإسلامية في إيران، أصدر جيش الجمهورية الإسلامية الإيرانية بيانًا أكد فيه تضامنه مع الشعب و التزامه بالمبادئ السامية للإمام الراحل والشهداء، ودعا مختلف شرائح الشعب، ولا سيما جيل الشباب، للمشاركة في موكب يوم الله في الثاني والعشرين من بهمن (11 فبراير).

ونص بيان الجيش كالتالي:

وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ ( آل‌عمران، ۱۲۶)

إن الذكرى السابعة والأربعين للانتصار المجيد للثورة الإسلامية في إيران هي تجسيد لإرادة أمة عظيمة غيورة بدأت عهدًا جديدًا من الاستقلال والحرية والديمقراطية الدينية في الثاني والعشرين من بهمن عام 1357 (11 فبراير 1979)، تحت القيادة الفريدة للإمام الخميني (رحمه الله).

لقد قضت الثورة الإسلامية على هيمنة الكبرياء العالمي على إيران الحبيبة، وجعلت الأمة الإيرانية سيدة مصيرها. وقد استطاع نظام الجمهورية الإسلامية، الذي انبثق من إرادة الشعب الإيراني، أن يخرج منتصرًا شامخًا من براثن المؤامرات والفتن التي دبرها ونفذها الأعداء على مدى سبعة وأربعين عامًا، وذلك تحت القيادة الرشيدة لأئمة الثورة، معتمدًا على الإيمان والإرادة والمقاومة الوطنية، فجلب لإيران وللشعب الإيراني العزة والسلطة والاستقلال.

واليوم، كما في الماضي، تقف الأمة الإيرانية الحكيمة الغيورة، مُخلدةً ذكرى شهداء هذه الأرض وأبطالها الذين خُلدت أسماؤهم في صفحات تاريخ البلاد، ومقتديةً بقائدهم وأتباعهم، صامدةً راسخةً في وجه ظلم الأعداء، ساعيةً إلى نيل حقوقها المشروعة.

أبناء الأمة الإيرانية العظيمة في القوات المسلحة، بجهودهم المتواصلة ونضالهم الدؤوب، يُحسّنون جاهزيتهم وقدرتهم على الدفاع عن الشعب والوطن الإسلامي، وسيُضحّون بأرواحهم حتى آخر نفس في سبيل حماية أمن ومصالح الأمة الإيرانية، وسيردّون على أي عدوانٍ عدائيٍّ ردًّا ساحقًا وحاسمًا.

يُهنئ جيش الجمهورية الإسلامية الإيرانية، بمناسبة حلول الذكرى السابعة والأربعين لانتصار الثورة الإسلامية، جميع فئات الشعب، ولا سيما جيل الشباب المتحمّس والثوري، على المشاركة الفعّالة والواعية في مسيرة الثانية والعشرين من بهمن، مُؤكداً على تضامنه مع الشعب والتزامه بالمبادئ السامية للإمام الراحل والشهداء الأفاضل وأهداف النظام الإسلامي النبيلة، وعلى الحضور العسكري الباهر والثوري في المسيرة، داعياً جميع فئات الشعب، ولا سيما جيل الشباب المتحمّس والثوري، إلى المشاركة الفعّالة والواعية في مسيرة بذكرى الثورة، لإظهار الإرادة الوطنية والوحدة للعالم أجمع، وإعلان استعدادهم لمواجهة أعداء الثورة والوطن الإسلامي. ولا شكّ أن هذا الحضور الباهر والفعّال للأمة الإيرانية الواعية في مسيرة بهمن الثانية والعشرين يُعدّ ردّاً قاطعاً على الأعداء وعاملاً هاماً في تعزيز قدرة البلاد على الردع.

/انتهى/