بزشكيان: ایران لم تسعَ يوما قط الى الحرب بل الى الوحدة والانسجام وخدمة الشعوب

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انها جاءت تصريحات بزشيكان هذه، خلال لقائه قادة وأتباع الأديان التوحيدية بمناسبة الذكرى الـ47 لانتصار الثورة الإسلامية، مشددا على أن جوهر الرسالات السماوية يتمحور حول الرحمة والصدق وحماية الحقوق الإنسانية.

ولفت رئيس الجمهورية الى القواسم المشتركة بين الأديان الإلهية، موضحا أن جميع الأنبياء والرُسُل جاؤوا لإقامة العدل وأن البشر "أمة واحدة" دعاهم الله الى عبادته والإيمان باليوم الآخر واحترام حقوق بعضهم بعضا.

كما ذكّر رئيس الجمهورية انه "منذ الأيام الأولى لانتصار الثورة الاسلامية والتي كانت تهدف الى استقلال ايران واعتمادها على نفسها بثقة، فُرضت على ايران المؤامرات والخلافات والانقلابات والحرب"، مضيفا "ان افضل شباب هذا الوطن قد قدموا أرواحهم فداء عن أرضهم، ومن أجل إحقاق العدالة والحق، لكنهم لم يسمحوا بسقوط حتى شبر واحد من أرض هذا البلد في أيدي الاعداء".

وفي جزء اخر من كلمته،انتقد المعايير المزدوجة التي تنتهجها بعض القوى العالمية، قائلا: دعوى اليوم تدور حول التوسع ونهب موارد الدول؛ فلماذا يُقصف الأطفال والنساء والمرضى بلا رحمة؟ ولماذا تُستهدف فقط الدول الغنية بمواردها؟"، معتبرا أن شعارات مثل الديمقراطية وحقوق الإنسان غالبا ما تُستخدم كغطاء لتبرير سياسات غير عادلة.

واستطرد مؤكدا على السياسة المبدئية للجمهورية الإسلامية الإيرانية: لقد أعلنّا منذ البداية أننا لسنا دعاة حرب،وأن إيران لم تسع يوما الى الحرب، بل تسعى الى الوحدة والانسجام وخدمة الشعوب، رغم محاولات بعض القوى فرض ضغوط اقتصادية تهدف الى عرقلة هذه المسيرة وإيهام الرأي العام بعدم كفاءة النظام.

وفي ختام كلمته،اكد" أن الشعب الإيراني، بغض النظر عن الخلفيات العرقية أو الدينية، سيواصل العمل جنبا الى جنب لبناء وطن مزدهر وعزيز"، داعيا الى "تعزيز روح التضامن والتآزر مع المحتاجين، لأن المحبة والعدل واحترام الحقوق كفيلة بإزالة جذور النزاعات من العالم".

/انتهى/