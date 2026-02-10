مساعد الرئيس الايراني: الصواريخ أداة الردع والدفاع عن البلاد

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أضاف قائم بناه، في تصريحات أدلى بها امس الاثنين من محافظة كرمان (جنوب)، أنّ حكومة «الوفاق الوطني»، وبدعم من سماحة قائد الثورة الإسلامية، تولّت المسؤولية التنفيذية للبلاد في ظروف كانت تواجه فيها اعتداءات من الكيان الصهيوني وعداوات متواصلة، إلا أنّها شدّدت على الصمود والثبات في مواجهة هذه العداوات.

ونوه الى أنّ "إيران لم تكن ولن تكون دولةً تسعى إلى الحرب، لكنها ستدافع عن كل شبر من أراضيها في مواجهة أي اعتداء، كما صمدت خلال ثماني سنوات من الدفاع المقدّس ولم تتنازل عن أي جزء من ترابها الوطني".

ورحّب مساعد رئيس الجمهورية بالمفاوضات مع الولايات المتحدة، بناء على التوجيهات الحكيمة لسماحة قائد الثورة، وبهدف تحقيق البناء والازدهار للبلاد، معرباً عن أمله في أن تفضي هذه المفاوضات، وفق مبادئ العزّة والحكمة والمصلحة، إلى نتائج تضمن شموخ ايران.

وعلى صعيد اخر، نوه قائم بناه الى المشاريع التنموية التي دخلت حيز التنفيذ في البلاد، مؤكدا على ان هذا الوطن يُبنى بمشاركة جميع الإيرانيين من مختلف الاقوام والمذاهب، وأنّ أي مشكلة يجب معالجتها محليا، ودعا إلى بثّ الأمل في نفوس الشباب لقطع يد الأعداء عن هذه الأرض.

