بيان سعودي شديد اللهجة ضد ميليشيا الدعم السريع السودانية

أفادت وكالة مهر للأنباء، نقلاً عن قناة روسيا اليوم، جاء في البيان: "على الرغم من تأكيد دعم الحل السياسي، تواصل بعض الأطراف استيراد الأسلحة والمرتزقة إلى السودان، مما يطيل أمد الحرب في البلاد ويضاعف معاناة الشعب السوداني".

أسفر الهجوم عن مقتل عشرات المدنيين العزل، بينهم نساء وأطفال، وإلحاق أضرار بالمنشآت وقوافل المساعدات في ولايتي شمال وجنوب كردفان.

وشددت المملكة العربية السعودية على أن هذه الأعمال غير مبررة على الإطلاق، وتُعد انتهاكاً صارخاً لجميع المعايير الإنسانية والاتفاقيات الدولية ذات الصلة.

كما دعت الرياض قوات الدعم السريع إلى الكفّ الفوري عن هذه الأعمال الإجرامية، والالتزام بواجبها الأخلاقي والإنساني في ضمان إيصال المساعدات الإغاثية إلى المحتاجين، وفقًا للقانون الدولي والإنساني وإعلان جدة (الالتزام بحماية المدنيين في السودان) الموقع في 11 مايو/أيار 2023.

وأكدت المملكة العربية السعودية مجددًا موقفها بشأن وحدة السودان وأمنه واستقراره، والحفاظ على مؤسساته الشرعية، ومعارضتها للتدخل الأجنبي واستمرار دخول الأسلحة غير المشروعة والمرتزقة والمقاتلين الأجانب من قبل بعض الأطراف، رغم ادعائها دعم الحل السياسي.

ووفقًا لبيان صادر عن وزارة الخارجية السعودية، يُعدّ هذا السلوك العامل الرئيسي في إطالة أمد النزاع وتفاقم معاناة الشعب السوداني الشقيق.

/انتهى/