رئيس السلطة القضائية يصل إلى محافظة "مركزي"

أفادت وكالة مهر للأنباء من أراك، وصل رئيس السلطة القضائية إلى محافظة مركزي صباح اليوم (الأحد 8 فبراير) في زيارته الثانية للمحافظة.

وكان في استقبال حجة الإسلام والمسلمين غلام حسين محسني إيجي، برفقة نوابه القضائيين، في مطار أراك، ممثل قائد الثورة الإسلامية في المحافظة، والمحافظ، وعدد من المسؤولين المحليين.

وتشمل هذه الزيارة التي تستغرق يومًا واحدًا برامج متنوعة، من بينها لقاءات مع مختلف شرائح المجتمع، وأساتذة المعاهد الدينية والجامعات، وموظفي السلطة القضائية في المحافظة، وحضور اجتماع المجلس الإداري لمحافظة مركزي.

وخلال هذه الزيارة، سيزور نواب السلطة القضائية أيضاً عدداً من مدن المحافظة للاطلاع مباشرةً على الطلبات ومتابعة القضايا والمشاكل القضائية التي يواجهها المواطنون.

