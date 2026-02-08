روسيا تعلن اعتقال منفذ محاولة اغتيال أليكسييف في دبي

وأفادت وكالة مهر للأنباء،انه أوضح الجهاز، في بيان نقلته وكالة "سبوتنيك" الروسية، أنّه جرى اعتقال الروسي ليوبومير كوربا من مواليد 1960، الذي وُصف بأنّه المنفذ المباشر لمحاولة الاغتيال، قبل تسليمه إلى الجانب الروسي.

كما أعلن مركز العلاقات العامة، بالتعاون مع وزارة الداخلية الروسية، تحديد عدد من الشركاء المتورطين في محاولة اغتيال أليكسييف، الذي يشغل منصب النائب الأول لرئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، مشيراً إلى أنّ التحقيقات لا تزال متواصلة لتحديد بقية المتورطين.

وأكّد البيان أنّ عمليات البحث مستمرة عن جميع المسؤولين عن الجريمة، من دون الكشف عن تفاصيل إضافية.

وكانت لجنة التحقيق الروسية قد أفادت، في وقتٍ سابق، بأن مهاجماً مجهولاً أطلق النار على الفريق أليكسييف داخل مبنى سكني في موسكو في السادس من شباط/فبراير الجاري، ما أدى إلى نقله إلى المستشفى. وأُعلن حينها فتح تحقيق جنائي بتهمتي الشروع في القتل والاتجار غير المشروع بالأسلحة النارية.

