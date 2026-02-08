عراقجي يقدم جائزة السياسة الخارجية الإيرانية للعام

أفادت وكالة مهر للأنباء، صرّح سعيد خطيب زاده، رئيس مركز الدراسات السياسية والدولية بوزارة الخارجية، في افتتاح المؤتمر الوطني الأول للسياسة الخارجية وتاريخ العلاقات الخارجية، الذي عُقد بحضور وزير الخارجية عباس عراقجي، وكمال خرازي، وعلي أكبر صالحي: "اليوم يوم احتفال للجامعات وقطاع السياسة الخارجية. لطالما أكدنا على أهمية التواصل بين الجامعات وقطاع الصناعة". وأضاف: "يسرّني أن هذا المؤتمر قد أتاح الفرصة للتواصل مع جامعات مختلفة داخل طهران وخارجها، وعقد اجتماعات ولقاءات تمهيدية وجلسات نقاش. كما يسرّنا الإعلان اليوم عن نتائج أولمبياد الطلاب. وسيقوم وزير الخارجية أيضاً بتقديم جائزة السنة الإيرانية للسياسة الخارجية".

