عراقجي: إيران لن تخضع للاستعمار عبر تاريخها

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه صرّح وزير الخارجية الايراني السيد عباس عراقجي في المؤتمر الوطني للسياسة الخارجية: أهنئكم بالذكرى السابعة والأربعين لانتصار الثورة الإسلامية. في ذكرى الثورة، من المناسب أن نتأمل قليلًا في أسباب اندلاعها، وما كان يسعى إليه الشعب، وما هي دروسها، وكيف ينبغي للمرء أن يتصرف في السياسة الخارجية.

وأشار إلى أن شعارات تلك الفترة كانت "الاستقلال، حرية الجمهورية الإسلامية"، متسائلًا عن سبب مطالبة الشعب بالاستقلال، وأضاف: لم تخضع إيران للاستعمار قط عبر تاريخها. في ذلك الوقت، لم يكن الشعب ينظر إلى نظامه على أنه نظام مستقل.

وصرح وزير الخارجية: المحور الرئيسي للدستور ما بعد الثورة هو "الاستقلال"، الذي لا يسمح بأي نفوذ أجنبي. لقد دفعت الجمهورية الإسلامية الإيرانية ثمناً باهظاً لبرنامجها النووي السلمي. لا يحق لأحد أن يملي علينا ما يجب أن نمتلكه وما لا يجب أن نمتلكه.

وصرح عراقجي: إذا كان هناك أي تساؤل أو لبس بشأن التخصيب، فسنجيب عليه. لا نريد من أحد أن يعترف بحقنا، لأن حقنا رسمي، بل نريد منهم أن يحترموه. لسنا بصدد امتلاك قنبلة نووية. سر قوة الجمهورية الإسلامية يكمن في قول "لا" للقوى العظمى.

وتابع عراقجي: نحن دبلوماسيون وعسكريون؛ كوننا عسكريين لا يعني أننا نسعى للحرب، بل يعني أننا مستعدون للقتال دفاعاً عن أنفسنا ضد أي عدوان. إذا خاطبوا الشعب الإيراني باحترام، فسنرد عليهم بالاحترام، وإذا خاطبوه بالقوة، فسنرد عليهم بالقوة. المبدأ الأول في سياستنا الخارجية هو الكرامة.

وقال عراقجي: كان تاريخ القاجار مليئاً بمشاعر الإذلال والتدخل الأجنبي. لم يكن بإمكان الشاه، بصفته رئيس الدولة، أن يتجول داخل البلاد.

وتابع عراقجي:" يجب على بلادنا أن تُحقق الاستقلال الحقيقي. الاستقلال هو المحور الرئيسي لدستورنا".

وقال: "إن رفض الهيمنة والاستقلال من بين المبادئ الأساسية للجمهورية الإسلامية، وإذا لم نفهم ذلك، فسيكون من الصعب فهم سياستنا الخارجية. تؤكد مبادئ الدستور على أن واجب الحكومة هو منع النفوذ الأجنبي". لا يمكن فهم السياسة الخارجية الإيرانية بمعزل عن مبدأ السعي إلى الاستقلال والحفاظ على الكرامة.

