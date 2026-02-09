ايران تدين الاعتداءات المستمرة للكيان الصهيوني على لبنان

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أدان إسماعيل بقائي، المتحدث باسم وزارة الخارجية، بشدة استمرار هجمات الكيان الصهيوني العسكرية والإرهابية على لبنان، بما في ذلك جريمة تدمير البيئة اللبنانية الأخيرة برش مواد سامة خطيرة على الأراضي الزراعية في جنوب البلاد.

وفي إشارة إلى آلاف الانتهاكات لوقف إطلاق النار منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2025، والتي أسفرت عن استشهاد وإصابة مئات المواطنين اللبنانيين وإلحاق أضرار جسيمة بالبنية التحتية العامة في لبنان، صرّح المتحدث باسم وزارة الخارجية قائلاً: "لا شك أن استخدام الكيان الصهيوني للأسلحة والمواد السامة والكيميائية ضد الأراضي الزراعية في لبنان يُعدّ "جريمة حرب" غير مسبوقة، لا تقتصر على تدمير البيئة والإضرار بصحة المواطنين اللبنانيين، بل تستهدف أيضاً سبل عيشهم وحياتهم اليومية، وتتطلب تحركاً فورياً من الأمم المتحدة وهيئاتها المتخصصة لمحاسبة الكيان المحتل".

وفي إدانة لنهج ضامني وقف إطلاق النار تجاه الجرائم التي يرتكبها الكيان الصهيوني، أشار المتحدث باسم وزارة الخارجية إلى أن: "الولايات المتحدة، بصفتها الداعم الرئيسي للكيان الصهيوني، وفرنسا، بسبب تقاعسهما واستمرارهما في التساهل مع الانتهاكات الجسيمة لوقف إطلاق النار، تُعتبران شريكتين للكيان المحتل، ويجب محاسبتهما على آثار وعواقب الجرائم المرتكبة".

/انتهى/