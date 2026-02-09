الأدميرال إيراني: ما شاهده الأعداء لم يكن سوى جزء يسير من قدرات القوات المسلحة الإيرانية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قام الأدميرال "إيراني" بزيارة الضريح المقدس لمسجد جمكران والتقى وتحدث مع حجة الإسلام والمسلمين السيد علي أكبر أجاق نجاد، سدانة هذا المكان المقدس.

وأكد في هذا اللقاء، أن البحرية الإيرانية تتمتع اليوم بسلطة وقدرة واستعداد كبيرين وصرح قائلاً: بفضل الله، تمكنا من إظهار هذه القدرات في تنفيذ مهام البحرية بدقة، لا سيما في المياه الدولية وحماية خطوط الاتصالات البحرية وهذه القدرات تعود إلى توجيهات وقيادة القائد الأعلى للقوات المسلحة الحكيمة.

وقال الأدميرال "إيراني" في معرض وصفه للمهام الأخيرة للبحرية الإيرانية في المياه الدولية: إن الوجود القوي لأساطيل الجمهورية الإسلامية الإيرانية في المحيطات ليس مجرد وجود عسكري، بل هو مزيج من السلطة العسكرية والدبلوماسية البحرية والقوة العلمية والتكنولوجية والأخلاق الإنسانية والرسالة الثقافية للإسلام إلى العالم.

