مكتب رعاية المصالح الإيرانية في القاهرة يشيد بجهود الرئيس المصري لخفض التوترات

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن بمناسبة الذكرى السابعة والأربعين لانتصار الثورة الإسلامية، أُقيمت في القاهرة بحضور عدد من المسؤولين الرسميين المصريين، إلى جانب سفراء ورؤساء البعثات الدبلوماسية وشخصيات سياسية وثقافية واقتصادية ودينية مراسم لاحياء اليوم الوطني للجمهورية الاسلامية الايرانية.

وخلال المراسم، أكد مجتبى فردوسي بور، رئيس مكتب رعاية المصالح للجمهورية الإسلامية الإيرانية في القاهرة، أهمية العلاقات الثنائية بين إيران ومصر، مشيراً إلى أن البلدين، نظراً لمكانتهما التاريخية ودورهما المؤثر في المنطقة، يتحملان مسؤولية مشتركة تجاه تعزيز السلام والاستقرار والأمن الإقليمي.

وأشار إلى الاتصالات والمشاورات المستمرة بين كبار المسؤولين ووزيري خارجية البلدين، معتبراً أن هذه التفاعلات تعكس وجود إرادة سياسية ورؤية مشتركة لتطوير العلاقات على أساس الاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية. كما أعلن استعداد الجمهورية الإسلامية الإيرانية لتوسيع التعاون مع مصر في المجالات الاقتصادية والتجارية والطاقة، والتبادلات العلمية والثقافية، وتسهيل التواصل بين الشعبين.

وفي جزء آخر من كلمته، تطرق رئيس مكتب رعاية المصالح الإيرانية في القاهرة إلى إنجازات الجمهورية الإسلامية الإيرانية خلال العقود الماضية، قائلاً إن التطورات البارزة في مجال العلوم والتكنولوجيا، وتوسع الشركات المعرفية، وتحقيق الاكتفاء الذاتي في إنتاج العديد من الأدوية والمعدات الطبية، ونمو الإنتاج الصناعي، وزيادة الصادرات غير النفطية، وتطوير البنى التحتية، تعد من أبرز نتائج اعتماد إيران على قدراتها الذاتية.

وفي ختام كلمته، أعرب عن تقديره لجهود الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ووزير الخارجية والهجرة بدر عبد العاطي في مسار خفض التوترات وتعزيز الاستقرار الإقليمي، مؤكداً التزام الجمهورية الإسلامية الإيرانية بالدبلوماسية والحوار باعتبارهما استراتيجية أساسية لضمان الأمن والهدوء المستدام في المنطقة.

