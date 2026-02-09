بزشكيان يهنئ بالتألق المشرف لمنتخبي إيران للمصارعة الرومانية والحرة في زغرب

وأفادت وكالة مهر للأنباء،انه جاء في نصّ رسالة التهنئة التي وجّهها الرئيس بزشكيان بالمناسبة، أنّ "الفوز المشرّف الذي احرزه المنتخب الوطني للمصارعة الرومانية بلقب البطولة، وحصول المنتخب الوطني للمصارعة الحرة على مركز الوصافة، في منافسات التصنيف التابعة للاتحاد العالمي للمصارعة التي أُقيمت في كرواتيا، جسّدا للكرّة قدرات رياضيينا الأعزّاء وثقتهم بأنفسهم وجدارتهم".

واكد رئيس الجمهورية، بأنّ "هذا الإنجاز يبرهن على أنّ رياضة المصارعة في ايران، وبالاعتماد على المعرفة والانضباط وروح الفروسية، لا تزال تمضي بثبات على طريق التقدّم والازدهار".