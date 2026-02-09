الشيخ نعيم قاسم: المشكلة المركزية التي يواجهها لبنان هي العدوان الإسرائيلي والأميركي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم، قال في كلمة لها اليوم الاثنين: لبنان استطاع أن يحافظ على استقلاله من خلال تحرير الأرض وهو يمتلك قدرات حقيقية، مؤكدا ان المشكلة المركزية التي يواجهها لبنان هي العدوان الإسرائيلي والأميركي.

وتابع الشيخ قاسم: لا يمكن منع العدوان إلا من خلال القوة العسكرية للمقاومة والقوة الشعبية المتضامنة والقوة السياسية، مشددا على ان الحل الأساسي في لبنان هو مقاومة العدوان والوحدة حول هذا الخيار.

واضاف الشيخ قاسم: استمرار العدوان هدفه إنهاء المقاومة وبالتالي تعطيل قوة لبنان وهو لم يتمكن من ذلك على مدى 15 شهراً.

واشار الشيخ قاسم إلى انه كان هناك محاولات لخلق شرخ بين الجيش والمقاومة لكن هذا المخطط فشل، واضاف: حاولوا من خلال منع إعادة الإعمار إيجاد شرخ بين المقاومة وشعبها لكن ذلك لم ينجح، حاولوا خلق خلاف بين حزب الله وحركة أمل لكن التحالف بين الطرفين متجذر.

وتابع الشيخ قاسم: اللقاء الأخير بين قيادات من حزب الله وحركة أمل كان ضمن لقاءات دورية وجرى نقاش في مختلف القضايا، مؤكدا ان حزب الله وحركة أمل جسد واحد.

واكد ان دخول قوة إسرائلية راجلة إلى بلدة الهبارية لاختطاف قيادي في الجماعة الإسلامية يمثل سلباً لأمن لبنان وسيادته.

واشار إلى ان كل ما يحصل من قتل وتخريب إسرائيلي يؤدي إلى تمسك أكبر بخيار المقاومة.

وتابع الشيخ قاسم: الضغط على رئيس الجمهورية كبير لإيجاد شرخ بين اللبنانيين ورغم وجود اختلاف في بعض القضايا نحن متفقون على العناوين،مضيفا: لا يلعبن أحد بيننا وبين رئيس الجمهورية.