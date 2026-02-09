لافروف: قضية إيران لها حل دبلوماسي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، في خطاب ألقاه في المؤتمر الخامس عشر للشرق الأوسط لنادي فالداي الدولي للحوار في موسكو، أكد وزير الخارجية الروسي أن قضية إيران لها حل دبلوماسي وسلمي، مضيفاً: "الحل العسكري لن يحل أو يضمن القضايا الأمنية لأي دولة".

وفي جزء آخر من خطابه، صرح لافروف بأن موسكو مهتمة بـ "التطبيع الكامل للعلاقات" بين إيران ومجلس تعاون الخليج الفارسي.

وأضاف: بعد استئناف العلاقات الدبلوماسية بين المملكة العربية السعودية والجمهورية الإسلامية الإيرانية، أعتقد أن الأرضية اللازمة لذلك قد تم تهيئتها.