قائد الثورة في رسالة شكر للشعب الايراني: لقد خيبتم أمل الاعداء

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه اعرب قائد الثورة اية الله السيد علي الخامنئي عن شكره لجميع ابناء الشعب ممن شاركوا في هذه الحركة الكبرى، داعيا الجميع لحفظ الانسجام الوطني القيم.

وقال قائد الثورة في رسالته الى الشعب الايراني العزيز: لقد قمتم في يوم 22 بهمن، بعمل ضخم؛ رفعتم رأس ايران، كالمعتاد وعملتم على زيادة قوة الجمهورية الاسلامية من خلال دعمها، وخيبتم امل وظن الاعداء الذين كانوا يسعون من خلال تصريحاتهم وتخطيطهم، لجعل الشعب الايراني يستسلم.

واعتبر سماحته ان اجر هذه الحركة العظيمة هو المزيد من العزة والاقتدار والاستقلال الاكمل لايران مضيفا: لنسعى جميعا للحفاظ على هذا التواصل والانسجام الوطني الذي يحظى بقيمة بالغة.

واشاد بتواجد الشعب في الشوارع وتكرار كلام وشعار موحد واظهار هويته وشخصيته للاعداء وقال: اشكر كل ابناء الشعب الايراني واوجه تحياتي الحارة لكل من حضروا هذا الاجتماع الحاشد والمليوني في ارجاء البلاد.