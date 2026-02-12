ايران تصدر 776 مليون دولار بضائع عبر حدود خسروي (غرب البلاد)

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه ابلغ صادقي مراسل ارنا اليوم الخميس ان زنة الصادرات هذه بلغت مليونا و 866 الف طن ما يشير الى زيادة بنسبة 66 بالمائة من حيث الوزن و41 بالمائة من حيث القيمة مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق.

واوضح ان معظم البضائع المصدرة عبر حدود خسروي الى العراق شملت السبائك والفاكهة والاحجار والبلاط والسيراميك وكذلك الالبان وسائر المواد الغذائية.

وتابع ان نحو 340 شاحنة تحمل البضائع المصدرة تمر يوميا في المتوسط عبر جمرك خسروي.

جدير ذكره ان محافظة كرمانشاه ترتبط بحدود مشتركة مع العراق يصل طولها الى 371 كيلومترا.

