بحريني: ايران ملتزمة بالدبلوماسية للمساهمة في إحلال السلام

وأفادت وكالة مهر للأنباء ، انه صرّح علي البحريني، خلال احتفالات الذكرى السابعة والأربعين لانتصار الثورة الإسلامية، بأن الثورة الإسلامية جسّدت إرادة أمةٍ تنشد الكرامة والسيادة والاستقلال الذاتي، مضيفًا: "لم تُغيّر هذه الثورة النظام السياسي فحسب، بل أعادت أيضًا لإيران زمام مصيرها الوطني. ومنذ ذلك الحين، سلكت الجمهورية الإسلامية الإيرانية مسارًا قائمًا على الاستقلال والعدالة الاجتماعية والمشاركة الشعبية ورفض الهيمنة، رغم الضغوط والتحديات الخارجية العديدة".

وقال البحريني: "بينما تدافع إيران بحزم عن سيادتها وأمنها القومي، فإنها تظل ملتزمة بالدبلوماسية باعتبارها الأداة الرئيسية لحماية المصالح الوطنية والمساهمة في السلام".

وأكد سفير ايران: "لا يُمكن للحوار الحقيقي أن ينجح إلا إذا بُني على الاحترام والمساواة والاعتراف بالمصالح المشروعة".