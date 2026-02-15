مطارات ايران تسجّل نقل ما يزيد عن 30 مليون مسافر في غضون 10 أشهر

وأفادت وكالة مهر للأنباء، بأن "أميراني" أضاف في تصريح اليوم الأحد : خلال هذه الفترة سجل نحو 274 ألفا و 696 حركة إقلاع وهبوط في مطارات البلاد، كما تم نقل أكثر من 294 ألفا و 628 طنا من البضائع والشحنات البريدية.

وتابع، أن إجمالي عدد المسافرين الذين تم نقلهم عبر 50 مطارا مملوكا للشركة بلغ 26 مليونا و 669 ألفا و 146 مسافرا، فيما تم تنفيذ 239 ألفا و 874 رحلة جوية خلال المدة ذاتها؛ مبينا أنه في 12 مطارا مخصصا، جرى إيفاد واستقبال ثلاثة ملايين و 752 ألفا و 835 مسافرا، مع تسجيل 34 ألفا و 822 حركة إقلاع وهبوط.

وأشار المدير التنفيذي لشركة المطارات والملاحة الجوية الإيرانية إلى ترتيب أكثر مطارات البلاد كثافة في الحركة الجوية؛ مبينا أن مطار مهرآباد الدولي في العاصمة طهران تصدر القائمة بتسجيله 85 ألفا و 902 حركة إقلاع وهبوط، ونقل تسعة ملايين و 419 ألفا و 148 مسافرا.

وأضاف "أميراني"، أن مطار "الشهيد هاشمي نجاد" الدولي في مدينة مشهد المقدسة (شرق البلاد) حل في المرتبة الثانية بـ 51 ألفا و 908 رحلات، ونقل ستة ملايين و 795 ألفا و 790 مسافرا، فيما جاء مطار "الشهيد دستغيب" الدولي في مدینة شيراز (جنوب) فس المرتبة الثالثة بـ 18 ألفا و 376 رحلة، ونقل مليونا و 941 ألفا و 580 مسافرا.