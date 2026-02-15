  1. إيران
وزير الخارجية الايراني يتوجه إلى جنيف

غادر السيد عباس عراقجي، وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية، طهران متوجهاً إلى جنيف مساء الأحد لإجراء الجولة الثانية من المفاوضات النووية، بالإضافة إلى بعض المشاورات الدبلوماسية.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه غادر السيد عباس عراقجي، وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية، طهران متوجهاً إلى جنيف مساء الأحد على رأس وفد دبلوماسي متخصص، وذلك لإجراء الجولة الثانية من المحادثات النووية، بالإضافة إلى بعض المشاورات الدبلوماسية.

وتُعقد المحادثات النووية غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة يوم الثلاثاء، بوساطة وجهود سلطنة عُمان.

وخلال هذه الزيارة، سيلتقي وزير الخارجية أيضاً بوزير الخارجية السويسري، ووزير الخارجية العُماني، والمدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، وعدد من المسؤولين الدوليين المقيمين في سويسرا، وسيجري معهم مباحثات.

