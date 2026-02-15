قائد سلاح البر الايراني: تحقيق الاكتفاء الذاتي في مجال تحديث المعدات ركيزة أساسية للاقتدار الدفاعي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، قام العميد علي جهانشاهي يوم الاحد بزيارة مركز "الشهيد زرهرن" لتحديث وتطوير وإنتاج قطع الغيار للمعدات العسكرية، وأشاد بالإنجازات التي تحققت في المركز، قائلاً: "بفضل جهود العاملين في مركز "الشهيد زرهرن"، تم اتخاذ إجراءات فعّالة لإعادة بناء وتطوير وتحديث وإنتاج معدات المركبات المدرعة، الثقيلة منها والثقيلة جداً وشبه الثقيلة والخفيفة التكتيكية، بالإضافة إلى أنواع مختلفة من الدبابات وناقلات الجنود".

وأضاف: "لقد بُذلت جهودٌ جبارة وإيجابية في مركز "الشهيد زرهرن" في مجال الأسلحة والمدافع والأسلحة الخفيفة ، والأهم من ذلك، في استخدام التقنيات الحديثة".

وتابع: "نحن في القوات البرية للجيش، بالاستعانة بشركات متخصصة وكفاءات وخبرات القوات البرية، نسعى جاهدين لتحقيق أقصى استفادة من القدرات الإنتاجية في مركز "الشهيد زرهرن".

وأكد قائد القوات البرية للجيش على أهمية إنتاج المعدات اللازمة لهذه القوات داخل البلاد، وصرح قائلاً: "على الرغم من العقوبات الظالمة وعدم القدرة على استيراد العديد من قطع الغيار، فقد لوحظ خلال الزيارة لمركز "الشهيد زرهرن" أن قطع الغيار التي تحتاجها القوات البرية لاستخدام الوحدات، بالإضافة إلى المعدات المتوقفة عن العمل، يتم إنتاجها وتجديدها وتحسينها".

وأشار إلى اتخاذ تدابير إيجابية وفعّالة في مركز "الشهيد زرهرن" لتحديث المعدات وتحسينها وإنتاجها، بهدف تعزيز القدرات القتالية والجاهزية للقوات البرية، قائلاً: "سيكون لهذه التدابير أثرٌ بالغٌ في تعزيز القدرات القتالية للقوات البرية. ومن خلال التدابير المتخذة في مركز "الشهيد زرهرن"، نسعى إلى توفير الأسلحة والمعدات وأدوات الإنتاج التي تتميز بأربع خصائص أساسية وهي سهولة النقل، والدقة، والذكاء، والربط الشبكي".

وأشاد العميد جهانشاهي بجهود الخبراء والعاملين في مجمع "الشهيد زرهرن"، واعتبر الاكتفاء الذاتي في مجال إصلاح وإعادة بناء وتحديث المعدات أحدى الركائز الأساسية للاقتدار الدفاعي في البلاد، وشدد على مواصلة دعم المشاريع الابتكارية والاستفادة من قدرات النخب المحلية.

