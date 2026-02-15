العراق يجدد رفضه استخدام أراضيه أو أجوائه منطلقاً للاعتداء على دول الجوار

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه ذكرت وزارة الخارجية العراقية في بيان، ان "وكيل وزارة الخارجية للعلاقات الثنائية السفير محمد حسين بحر العلوم، شارك في احتفال الذكرى السابعة والأربعين للثورة الإسلامية في إيران، الذي أقامته السفارة الإيرانية في بغداد يوم الجمعة الموافق 13 شباط 2026".

ونقل السفير بحر العلوم، في كلمة له بالمناسبة، تهنئة الحكومة والخارجية في العراق للحكومة والشعب الايرانيين؛ مستذكراً الروابط والعلاقات التاريخية التي تجمع بين البلدين، والقائمة على الجوار الجغرافي، والوشائج الدينية والثقافية والاجتماعية الممتدة عبر عهود من التواصل والتعاون، وما شهدته من زخم كبير في الآونة الأخيرة.

وأكد وكيل الخارجية العراقية على، أن "العراق يرفض انتهاك أو استخدام أراضيه أو مياهه الإقليمية أو مجاله الجوي لتوجيه أي عمل عسكري أو إرهابي ضد أي دولة في المنطقة والعالم، بما في ذلك الجمهورية الإسلامية الإيرانية"، مشدداً "على رفض الاعتداءات العسكرية التي يرتكبها (الكيان الإسرائيلي)، وأن التصعيد العسكري يشكل تهديداً خطيراً للأمن والسلم في المنطقة، الأمر الذي يجعل الحوار والتفاوض الدبلوماسي الخيار الأمثل لمواجهة التحديات الراهنة".

وأعرب بحر العلوم عن شكره لسفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية، محمد كاظم آل صادق، وكادر السفارة، تقديراً لجهودهم المتواصلة في تعزيز العلاقات الثنائية، متمنياً للشعب الإيراني دوام الرفاه والتقدم.