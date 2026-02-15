انعقاد الفعالية الدولية الأولى للسياحة العلاجية في طهران

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال ميثم فرج اللهي، مساعد رئيس البلدية وأمين لجنة الاقتصاد المعرفي الشعبي والأسري في بلدية طهران، بهذا الشأن: "ستُعقد هذه الفعالية بمشاركة صناع القرار والمتخصصين والفاعلين في مجال السياحة الصحية من 43 دولة حول العالم، وبحضور أكثر من 150 ضيفًا أجنبيًا، حيث سيتم التعريف بالطاقات العلاجية والطبية والعلمية والسياحية للعاصمة الإيرانية."

وأكد فرج اللهي على المكانة الاستراتيجية للسياحة العلاجية في مستقبل الاقتصاد الحضري وكذلك في خطة التنمية السابعة للبلاد، قائلاً: "تُعد السياحة الصحية إحدى المحركات الحديثة للاقتصاد المعرفي والتنمية الحضرية، فهي بالإضافة إلى خلق قيمة مضافة اقتصادية، تؤدي إلى تعزيز الدبلوماسية الحضرية، ونقل المعرفة، وتقوية العلامة التجارية الدولية للمدن."

وأضاف: "تمتلك طهران، بفضل تمتعها ببنى تحتية علاجية متطورة، وكوادر بشرية متخصصة، وميزة تنافسية في التكلفة والجودة، القدرة على التحول إلى إحدى القطاعات الإقليمية للسياحة الصحية."

وفي إشارة إلى نهج "طهران 360" للسياحة العلاجية، تابع فرج اللهي قائلاً: "سعينا في هذه الفعالية إلى تقديم صورة شاملة ومتكاملة للنظام البيئي الصحي في طهران؛ بدءًا من المستشفيات والمراكز العلاجية المتطورة، وصولاً إلى شركات الاقتصاد المعرفي، والشركات الناشئة في مجال الصحة، والبنى التحتية السياحية، وفرص الاستثمار الحضري. نظرتنا لا تركز على العلاج فحسب، بل نرى الصحة كسلسلة قيمة كاملة في سياق المدينة."

وأوضح أمين سر الفعالية الدولية الأولى للسياحة العلاجية "طهران 360"، بأن السياحة العلاجية يمكن أن تساهم في تنمية الاقتصاد الشعبي والتشغيل المستدام، قائلاً: "هذا المجال، بالإضافة إلى توفير العملة الصعبة، يؤدي إلى تفعيل القدرات المحلية، وازدهار الخدمات الحضرية، وزيادة التفاعلات الدولية. توفر 'طهران 360' منصة للحوار والتآزر بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص والفاعلين الدوليين، بهدف رسم مسار التطور الذكي والمستدام لهذه الصناعة."

وشدد فرج اللهي على دور الابتكار والتكنولوجيا في مستقبل السياحة العلاجية، قائلاً: "إن بناء الثقافة، وذكاء الخدمات، واستخدام البيانات، والمنصات الرقمية، والنماذج الحديثة للحوكمة الحضرية، هي من متطلبات النجاح في هذا المجال. تمثل 'طهران 360' فرصة لتقدم مدينة طهران نفسها كمدينة مبتكرة وموثوقة ومستعدة للتعاون الدولي في مجال الصحة."

وأعرب مساعد رئيس بلدية طهران عن اعتقاده قائلاً: "إن عقد هذه الفعالية هو بداية طريق، وليس نقطة نهاية. هدفنا هو إنشاء شبكة مستدامة من التعاون المحلي والدولي، وتحويل طهران إلى مرجع مؤثر للسياحة العلاجية في المنطقة."